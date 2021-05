5 lihtsat nippi, kuidas teha vanad asjad rahaks või leida neile uus omanik

Kuigi oma asjade müümine võtab natuke rohkem pingutust - tuleb teha pildid, kirjeldada toodet ning mõelda toote saatmise peale - on erinevad platvormid teinud müügiprotsessi tänaseks imelihtsaks!

“Müük on mul kõige edukamalt läinud osta.ee-s, aga kasutan ka Yagat, Basaari ja Facebook Marketplace'i,” nimetab üks kogumispäeviku grupiliikmetest vaid mõned müügiplatvormid, mille abil on võimalik asjad rahaks teha. “Mina olen suuremad asjad, näiteks vana terrassimööbli, köögimööbli või pesumasina pannud 10 sendiga osta.ee-sse. Olen alati imestanud, millised summad olen kogunud ning lisaks ei pea äraveo pärast muretsema,” kirjeldab teine liige oma positiivset kogemust.

“Laste riided, mänguasjad, spordivarustus ning taimestikud ringlevad sugulaste, naabrite ja kolleegide vahel,” jagab üks grupi liige. Seega on enne asjade müüki panekut mõistlik tegelikult uurida ka perelt ja tuttavatelt, kas asjad leiaksid hoopis nende seas kasutust. Ka tuttavatega on võimalik kokku leppida sümboolne tasu, mille eest asjad ära anda, kuid tore on ka niisama abiks olla ning asjale uus kasutus leida.