Maailma tuntuimal aktsiaindeksil on täna juubel

Indeksit hakkas arvutama Wall Street Journali esimene peatoimetaja Charles Dow. Ta tegi indeksi selleks, et investoritele lihtsustatult seletada, mis börsil toimus. See võimaldas vastata küsimusele mis täna börsil toimus, et börs tõusis või langeks x protsenti selle asemel, et hakata rääkima, et see aktsiat tõusis nii palju ja too langes nii mitu protsenti.