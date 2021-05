Esmakordselt Eestis: Stockmann katsetab uudset ostlemise lahendust

Stockmanni turunduse ja kliendikogemuse valdkonda juhtiv Katre Uibomäe ütles, et ühine interaktiivne hetk lemmikstaari või -mõjuisikuga ning hooaja kuumimad tooted ühe klikiga ostukorvis on just see, mis teeb live shoppingust uue populaarse ostlemisformaadi. "Internetipõhise live shoppingu juured ulatuvad Hiinasse, kus inimesed on aastaid jälginud sotsiaalmeedias otsemüüki ja ostnud miljardite väärtuses tooteid. Taobao ja WeChat platvormid on ühed populaarsemad," lisas Uibomäe.