E-kaubandus on soodustanud moekaupade tarbimist

Paljud moekaupade müüjad on tõdenud, et eelmine aasta oli tervele sektorile raske. Kui piirangute tõttu kauplused suleti, kaotasid rõivaid, jalatseid ja aksessuaare müüvad ettevõtted oma peamise müügikoha ning kiiresti tuli leida nutikaid uusi müügilahendusi.

Baltika Grupi andmejuht Roger Puks, sõnas, et koroonapandeemia tõi müügitegevusse ootamatuid väljakutseid. „Kui traditsiooniline kauplustes müük enam võimalik polnud, tuli kiiresti ja efektiivselt investeerida e-kaubandusse. Nii oleme laiendanud enda e-kaubanduse osakonda ühelt töötajalt kümnele inimesele ning samuti organiseerinud ümber kogu oma logistikaahela, et tellimused ja tagastused sujuvalt ja kiiresti kohale jõuaksid. Samade väljakutsetega tegelesid kindlasti ka meie valdkonnakaaslased,“ kommenteeris Puks.

Konkureerimise asemel e-kaubandus ja moetööstus hoopis täiendavad üksteist

Moebrändide esindajad nõustuvad, et e-poed on moetoodetele saanud juhtivaks müügikanaliks ning selles osas lähiajal muutuseid oodata ei ole. “Erinevate müügikanalite arendamine on moetööstuse tulevik. E-kaubandus võimaldab jõuda uute klientideni, kes pole varem meie kauplusi külastanud,“ selgitas Puma kaubamärgi müügijuht.

Roger Puks lisas, et e-kaubandus täiendab kaupluste funktsiooni. Viimased peavad aga nüüd veelgi rohkem pingutama. „Koos e-kaubanduse kasvuga on muutunud ka meie klientide ootused. Näiteks soovivad nad oma tellimuse kätte saada võimalikult kiiresti. Ühtlasi peavad moeettevõtted siseprotsesside arendamisse panustama, et kaupade valik ning sellest saadev emotsioon oleksid samaväärsed nii veebis kui ka poes,” rääkis ta.

Sektori kasv tulenes kliendikäitumise muutusest

Kaup24 kauplemisplatvormi juht Raimondas Zilénas tõdes, et moesektori kasvu põhjus peitub lisaks kliendikäitumise muutuses ka e-kaubanduse eelistes. Lai valik, turvaline ostlemine ja aja kokkuhoid võimaldavad ostuotsust teha ning klient saab lähtuda ka hinnast ja tarnevõimalustest.