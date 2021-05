Euroopa Liidus lepiti eile kokku, et Valgevenele kehtestatakse uued majandussanktsioonid, aga Saks arvab, et Marati äripartnereid see pigem ei puuduta. "Kui palju on praegu maailmas riike, mille suhtes on Euroopa Liit öelnud, et nende käest ei tohi mitte midagi osta; nendega koostööd teha või isegi helistada? Tahaks väga loota, et ka seekord lööb otsustes kaasa terve mõistus."