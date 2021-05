Savisaare firma kasvatas kahjumit. Kuhu on kadunud ligi 5000 raamatut?

Fixor Holding OÜ 2019. aruanne on jõudnud äriregistrisse ning sealt loeb välja, et käivet sel ei olnud, kuid tegevuskulud ja põhivarade kulud närisid ettevõttele lõpuks kokku 11 752-eurose kahjumi. Jaotamata kasumit on jäänud veel 103 128 eurot. Käibevara on aga vaid 6817 eurot. Ehk et kui ta sooviks kasumi ka välja võtta, siis peaks ta maha müüma ühe saarekese.