Suur huvi sundis Eesti Panka uue hõbemündi ostmist piirama

45-eurose hinnaga münti löödi 3000 tükki. Kui alguses teatati, et e-poes saavad huvilised osta kuni kümme münti, siis juba pool tundi peale müügi algust piirati mündimüüki kolmeni inimese kohta.

Ander Avila kujundatud mündid on verminud Hollandi Kuninglik Rahapaja Koninklijke Nederlandse Munt.

Hõbemündi kujundus on Jaapanile omaselt minimalistlikus võtmes. Sellel on kujutatud Tokyo lähedal asuva Fuji mäe tagant tõusvat päikest. Fuji mäe peale on asetatud Eesti Olümpiakomitee logo.