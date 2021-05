M1 kiibiga iPad Pro lansseerimine Eestis: mida tasub oodata?

Eelmiste Apple’i tahvelarvutitega võrreldes on uus iPad Pro läbinud täieliku muutuse. 8-tuumaline protsessor tagab kuni 50 protsenti kiirema töövõimekuse ja graafikaprotsessor ligi 40 protsenti parema graafikatöötluse. See võimaldab luua liitreaalsuse mudeleid, mängida konsoolitasemel mänge või töödelda fotosid ja videoid ülimalt kiiresti.

Koos Apple Pencili nutipliiatsi ja Magic Keyboardi klaviatuuriga suudab uus iPad Pro sulle veelgi rohkem pakkuda. Sellel on piisavalt võimekust, et asendada arvutit ning saada sinu mugavaks ja kaasaskantavaks kaaslaseks nii kodus, tööl kui ka koolis. Karantiiniajal on äärmiselt vajalikuks osaks meie elust saanud videokõnede võimalus. FaceTime’i ja mitmete teiste videokõnesid võimaldavate platvormidega saad korraldada virtuaalseid kohtumisi kolleegidega, lõbusaid pidusid sõpradega või jagada oma tegemisi lähedastega.

iPad on hea valik just neile, kes pidevalt ringi liiguvad. Näiteks loomevaldkonnas töötavad, tihti reisivad ja loengutes käivad inimesed. Tahvelarvuti on mugav lahendus ka kodusteks toimetusteks: YouTube’i vaatamiseks, podcast’ide kuulamiseks, filmide või sarjade nautimiseks, põnevate ja mahukate mängude mängimiseks, joonistamiseks või lihtsalt internetis surfamiseks.

M1 kiibi ühtne mälu arhitektuur, 16-tuumaline närvimootor, täiustatud videosignaali protsessor ja mitmed teised olulised tehnoloogiad aitavad säilitada kõrget töövõimekust ning täita ülesandeid palju kiiremini. Tänu ülitõhusale energiatarbimisele võib täislaetud tahvelarvuti vastu pidada kuni 10 tundi. See on eeldatav aku kasutusaeg olenemata sellest, kas sirvite veebi, vaatate filme või tegelete muu visuaalse sisuga.

Kuigi tahvelarvuti sisaldab paljusid uusi täiustatud tehnoloogiaid, on uus iPad Pro endiselt väga õhuke ja kerge. 11-tolline seade kaalub vaid 466 grammi ja 12,9-tolline seade 682 grammi. Nii on neid lihtne käe- või seljakotis kanda ja ka reisile minnes kaasa võtta. Need mudelid on saadaval kahes värvitoonis – hõbe ja kosmosehall.

Suurim arenguhüpe uue iPad Pro juures on ergas Liquid Retina XDR-ekraan

Esimese uue generatsiooni M1 kiibiga iPad Pro tahvelarvuti kõige olulisem osa seisneb vaieldamatult äärmiselt erksas ja kvaliteetses XDR (Extreme Dynamic Range) ekraanis, mis on ideaalne kõrgkvaliteetsete (HDR) fotode ja videote vaatamise ning töötlemise korral. XDR-ekraaniga tahvelarvuti on saadaval 12,9-tollise iPad Pro puhul.

1000-nitine ekraaniheledus reprodutseerib elutruud värvid ja tugeva kontrasti, muutes selle suurepäraseks vahendiks dünaamiliste piltide vaatamisel, olgu nendeks vapustava kvaliteediga fotod, efektid, liitreaalsuse lahendused või mängude ja lemmiksarjade keerukas graafika. Ekraani maksimaalne heledus võib ulatuda kuni 1600 nitini.

10 000 mini-LED-iga valgustatud ekraaniga uus iPad Pro on ideaalne valik nii videograafidele, sisekujundajatele, fotograafidele, kinnisvaraekspertidele, filmitegijatele kui ka teistele professionaalidele ja harrastajatele, kes nõuavad suurepärast pildikvaliteeti ja erakordset ekraani heledust. Et mahtuda üliõhukesse disaini, mille paksus on vaid 6,4 mm, kasutatakse spetsiaalselt loodud mini-LED-e, mis on kuni 120 korda väiksemad kui tavalised LED-id.