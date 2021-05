Eestlased on investeerinud alternatiivsete laenude turul ligi 500 miljonit eurot

Üldiselt on Eesti investorid Mintose asutamisest alates rahastanud üle 474 miljoni euro, viies nad selle mõõdiku järgi platvormi top 3. Hoolimata asjaolust, et olulise osa sellest summast on rahastanud Eesti juriidilised isikud, on riigi üksikinvestorid ühed aktiivsemad Mintoses, enamik neist vanuserühmas 30–34.

Kui Saksamaal on registreeritud investorite arv kõige kõrgem, siis Eesti on esirinnas investorite arvu poolest elanike arvu kohta. Meie platvormil on registreeritud 19 490 eesti kasutajat ja Eestis on 1,33 miljonit elanikku, seega on 1,47% elanikest liitunud Mintosega, ületades pika puuga kõik teised geograafiliselt kõige enamate registreeritud investoritega riigid. Mis puutub Mintose algusest rahastatavate laenude kogusummasse, siis on Eesti ka ühe elaniku kohta rahastatud laenude hulgas kõige kõrgemal - keskmiselt 24 431,13€ investori kohta. Muud statistikat vaadates on huvitav märkida ka seda, et Eestist pärit naised on Mintose platvormil olnud üsna aktiivsed. Eelmisel aastal moodustasid Eesti naised 36% kõigist äsja registreeritud Eesti investoritest, mis on suurim naisinvestorite kohordi kasv kogu Euroopas. Praeguse seisuga registreerib Mintos 4219 aktiivset naisinvestorit Eestist, mis on märkimisväärne kasv 22% võrreldes eelmise aasta aprilliga.