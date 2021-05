Kas Euroopa Liit läheb liiga kaugele? Sotsiaalmeediaplatvormidelt nõutakse algoritmide avalikustamist

Tegemist on osaga täiendatud Euroopa Komisjoni valeinfo vastu võitlemise kavast. Esimeses valeinfo vastu võitlemise kavas leppisid Euroopa Liit ja tehnoloogiahiiud kokku juba 2018. aastal, kuid Euroopa Kontrollikoda on nüüd jõudnud järeldusele, et senised meetmed ei ole valeinfo leviku peatamiseks piisavad.