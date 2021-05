Euroopa Liit nõuab AstraZenecalt miljarditesse eurodesse ulatuvat kahjutasu

Kuna AstraZeneca on Euroopa Liidule tarnimata jätnud 20 miljonit vaktsiinidoosi, ulatuks neilt nõutav kahjutasu miljarditesse eurodesse, kirjutab Financial Times .

Euroopa Liitu esindav advokaat tegi taolise avalduse juba ligi kuu aega väldanud kohtuprotsessil, mille eesmärgiks on sundida AstraZenecat juuni lõpuks tarnima kõiki esialgu lubatud 90 miljonit doosi. Praeguse seisuga on AstraZeneca lubanud, et Euroopa Liit saab juuni lõpuks vähemalt 70 miljonit doosi nende vaktsiini.

AstraZeneca teatas, et nende advokaadid vastavad Euroopa Liidu nõudele tänase päeva jooksul. Farmaatsiaettevõte on varem mitmel korral rõhutanud, et nad ei ole lepingut Euroopa Liiduga rikkunud ning on lubatud koguse tarnimiseks teinud "suurimaid pingutusi," just nagu Euroopa Liiduga sõlmitud leping neid tegema sätestab.