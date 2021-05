Täna viimane võimalus esitada töid Kuldmunale!

Esitatavate tööde puhul tuleb silmas pidada, et tööde esmailmumise vahemik peab olema 25.01.2020 – 04.04.2021. Ülejäänud osalemispõhimõtted on leitavad SIIT: https://kuldmuna.ee/juhend

Praeguseks hetkeks on Kuldmuna töid laekunud üle 800 ning Taeva Pesamuna noortekonkursi töid 26. Sel aastal on konkursile esmakordselt lisandunud kategooria „Sotsiaalmeedia postitus“, seega lisaks agentuuridele, tellijatele, eraisikutele ja teistele loovkooslustele on osalema oodatud ka suunamudijad.

Nii nagu paljud teised üritused, on ka Kuldmuna pidevas arengus. Lisaks „Sotsiaalmeedia postituse“ kategooriale on esmaesitlusel teisigi kategooriaid. Turunduskommunikatsiooni valdkonnas on nendeks veel „Reklaam sotsiaalmeedias“ ja „Online reklaamfilm“. Disaini ja meisterlikkuse valdkonna uued tulijad on „Logomärk & logotüüp“ ning „Kasutajakogemus ja kasutajamugavus: UX/UI teekond“. Kogemusturunduse valdkonnas saab sel aastal kandideerida kategoorias „Keskkondade ülene kogemus“.