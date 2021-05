Eesti käsitöökokteilide disain pärjati USA-s kuldmedaliga

Disainikategoorias on žürii pilgu all nii pudeli välimus, selle etiketid kui ka muud disaininüansid, mis joogi olemuse tervikuks seovad. Eestlaste poolt loodud võidukas Classics Reimagined sari koosneb viiest erinevast ready-to-serve kokteilist, mille pudelite disain on sarnaselt jookidele valminud ettevõtte enda käe all.

Punch Club on pälvinud nii kodumaiseid kui ka välismaiseid disainiauhindu ennegi, mistõttu on neil endi sõnul latt alati väga kõrgele seatud. „Selleks, et uue tootekategooriaga poeriiulitelt välja paista, oli tarvis luua pilkupüüdev disain, mis suudaks kommunikeerida maitseelemente ainuüksi toodet põgusalt silmates. Disainikontseptsiooni pidepunktiks on tegelikkuses meie varasem, otse pudelist tarbimiseks mõeldud Punch Club tooteseeria, kus ainulaadsed mustrid kirjeldavad toote iseloomu või maitseelamusi. Ka seekord on oluline osa mustritel, mis inspireeritud joogi komponentidest või karakterist,“ kirjeldas kokteilitootja turundusjuht Joosep Raudsepp nende disainipõhimõtteid.