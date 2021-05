Eksperdid selgitavad: kuidas valida õiget aiatööriista?

Ehituse ABC Järve kaupluse vanemkonsultant Marek-Hannes Kõuni sõnul sõltub aiatööriistade valik tarbija rahakoti paksusest. „Erinevaid brände ja masinaid on väga palju, mistõttu on tarbijal keeruline otsust teha. Enamasti vastab siiski tõele, et mida kallim masin, seda kvaliteetsem, kuid see ei tähenda, et ei tohi osta ka soodsamaid. Kõik oleneb aiatööriista kasutamise tihedusest,“ selgitas Kõun. Kui tööriista kasutatakse pigem harva, võib osta ka soodsama vahendi.

Näiteks muruniiduki valimisel tasub enne läbi mõelda, kui suur on niidetav ala ning kas tegemist on ainult aiamuru või ka väljaspool krunti niitmisega. „Samuti sõltub sobiva vahendi valik inimese eelnevast kasutuskogemusest ja vanema inimese puhul ka tervislikust seisukorrast. Alles kõiki neid aspekte arvesse võttes, saab soovitada sobiliku niidumasina,“ selgitas ta.

Bensiinimootoriga aiatööriistad kõige populaarsemad

Kuigi tänapäeval on valikus nii bensiinimootori, elektri kui akuga töötavad tööriistad, siis tarbijad on akutööriistade osas veel skeptilised. „Enamasti ostetakse siiski bensiinimootoriga aiatööriistu, kuid on ka neid, kes teadlikult valivad elektrilise või akul töötava vahendi. Akutööriistad on paraku kallimad ja elektritööriistad võivad olla ebamugavad, kuna toide peab tulema pistikust. Just seetõttu langeb otsus enamasti bensiinimootoriga vahendi kasuks, mis annab suurema liikumisvabaduse aias,“ lisas Kõun.

Circle K mootorikütuste tootejuhi Teedo Meltsi sõnul on väiksemates kanistrites kütusemüük juba hoogustunud, mis on märk sellest, et kevadised aiatööd on täies hoos. „Tänavu hakkasid inimesed eriti varakult toimetama, kuna piirangute tõttu oldi rohkem kodused. Tavapäraselt kasvab väikemootoritele ostetav 5L ja 10L kanistrites kütusetarbimine alles suvekuudel,“ sõnas Melts.