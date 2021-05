Kulla hind ületas 1900 dollari taseme

Kuld kallines 0,7 protsenti, 1911, 56 dollarini untsist. 8. jaanuaril püstitatud tänavune tippmark on 1911,95 dollarit.

Kulla hinnatõusu toetasid USA võlakirjatootluste nõrkus ja USA keskpanga nõukogu liikmete sõnavõtud, mille sooviks oli rahustada spekulatsioone USA ülilõdva rahapoliitika karmistamise kohta. Viimane pani kulda ostma, rääkis Reutersile Bank of China Internationali toorainestrateegia juht Xiao Fu. Tema sõnul on dollar olnud viimasel ajal suhteliselt nõrk, mis on tekitanud täiendavat turvasadamaks peetava kulla nõudlust.