Inimesed kingivad riigile igal aastal miljoneid eurosid

Eile teatas maksu- ja tolliamet (MTA), et 31. maini saab veel tuludeklaratsioone esitada. Ligikaudu 96 000 isikul, kes ei ole veel deklaratsiooni esitanud, on MTA hinnangul oodata kokku 14,7 miljonit eurot rohkem makstud tulumaksu tagastust. Seevastu 9000 inimesel tuleb tulumaksu riigile juurde maksta. See summa on 2,4 miljonit eurot.

Eesti riik on teatavasti tuntud selle poolest, et tuludeklaratsioonide esitamine on tehtud väga mugavaks. Ainult mõni minut ja see ongi tehtud. Seda imelikum on, et ligi 100 000 inimest on valmis raha lihtsalt niisama riigile jätma. Keskmine summa on niisiis veidi üle 153 euro. Paljude jaoks pole seda vähe.