Kontserdikorraldaja Indrek Sarrap: tühja tööd toimub selles sektoris planeerimisel praegu kohutavas koguses

Üritusi on planeeritud kogu aeg. Sellega on ainult see probleem, et planeerid, siis lükkad edasi ja siis lükkad jälle edasi ja siis jälle ja lõpuks jätad üldse ära. Tööd palju, kasu ei midagi. On olnud sündmusi, mida oleme alates eelmisest kevadest juba 5 korda edasi tõstnud. Tühja tööd toimub selles sektoris planeerimisel praegu kohutavas koguses.

Suveplaane on enamikel populaarsematel artistidel tänaseks päris palju, sest kõik sügisel-talvel-kevadel tegemata jäänud kontserdid ja erasündmused on lükatud suvesse. Kuid jällegi - millised neist reaalselt ka toimuvad, näitab aeg. See kõik sõltub erinevatest piirangutest.

Hetkel arvestame, et maksimaalne inimeste piirmäär vabas õhus jääb sel aastal juulis ja augustis 500-1000 inimese kanti. Eelmise aasta suvel oli väliüritustel maksimaalne piirang aga 2000 inimest. Arvestades seda, et eelmisel aastal juuni alguses nakatus umbes 10 inimest päevas, aga käesoleva aasta juuni alguses tõenäoliselt pigem 200 inimest päevas, tähendab see, et vaevalt on selle suve piirangud leebemad. Vastavalt sellele teeme ka plaane.

Praegu oleme plaaninud juunikuusse, kus piirangud on kindlasti veel suve kõrgeimad, näiteks Curly Stringsi plaadiesitlus-suvetuuri ning Birgiti suvekontserdid, nende mõlema puhul oleme võtnud aluseks, et saaksime häda korral ka praegu lubatud 250-inimeselise publiku arvuga kontserdid ära tehtud, isegi kui piirangud ei leevene. Selle tõttu soovitame kõigil, kes on kontsertidest huvitatud, pilet kindlasti varakult ette ära osta, sest kui saame lubada kohale ainult 250 inimest, siis saavad piletid kindlasti üsna pea otsa. The Swingersil on pea terve suvi hõivatud erasündmustega, kuid sekka teeme ka mõned avalikud kontserdid muidugi. Nii et vähemalt suveks mingi valgus meelelahutusmaailmas ikkagi tunneli lõpus paistab.

Mis saab aga peale suve... spetsialistid on arvanud, et saabuval talvel on karta mingis vormis ka "kolmandat lainet" ehk arvatavasti ka saabuv sügis-talv tuleb samuti artistide jaoks vaiksem. Raske ennustada, mis meie alal täpsemalt toimuma hakkab, kuid karta on, et täieliku taastumiseni läheb ikka veel kauem kui 2022 suveni. Pigem arvan, et kui üldse, siis räägime ikka aastast 2023. Eks mõeldakse kindlasti välja ka uusi tehnilisi vidinaid, millega kontserdisaalid-teatrid taas inimestele turvalisemaks muuta.