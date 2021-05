Hans H. Luik ostis Leedu suurima arvete haldaja, millel on 170 000 aktiivset klienti

Viena Sąskaita (tõlkes: üks arve) on Leedu suurim tarbija igakuiste arvete konsolideerimise platvorm, mis pakub lihtsat viisi hallata oma arveid ühes kohas ning tasuda neid ühe maksena. Lisaks on võimalus hallata oma arvete arhiivi ning saada visualiseeritud ülevaadet oma kuludest. Praegu on sellel üle 170 000 aktiivse kasutaja ja ta kogub nende eest makseid enam kui 2 500 teenusepakkujalt, sealhulgas elektri-, gaasi-, telekommunikatsiooniteenuste, koolide, lasteaedade jt. Ettevõte registreeritud kasutajaskond on viimase kolme aasta jooksul rohkem kui kahekordistunud.