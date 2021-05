Venemaa on Facebookis valeinfo levitamise kuningas. Ettevõte hoiatab: kõiki väärinfo levitajaid trahvitakse

Kolmapäeval avalas Facebook uuringu, kust selgus, et nende platvormil on suurimaks väärinfot levitavaks riigiks Venemaa, sealt leiti lausa 27 organiseeritud võrgustikku. Teisele kohale jäi Iraan 23 eksitavava võrgustikuga.

Facebook on alates 2017. aastast eemaldanud rohkem kui 170 valeinfot jagavat kogukonda. Suured tehnoloogiaettevõtted nagu Facebook on valeinfo leviku piiramiseks palganud rohkem moderaatoreid ning loonud karmimad kasutustingimused.

Lisaks teatas Facebook avalikult, et kehtestab ulatuslikud sanktsioonid platvormil väärinfo jagajatele. Hetkel reguleerivad Facebooki algoritmid info liikumist. Kui kasutaja teeb ebatõese postituse, piirab Facebook selle levikut, nii jõuab see võimalikult väheste inimesteni. Nüüd hoiatab aga platvorm, et korduvalt reegleid rikkuvate kasutajate postitused eemaldatakse.