Viimsi unistus purunes kildudeks. Suure arendaja magusad krundid tulevad taas müüki

„Mingit tagasisidet ei ole. Meilidele ja kõnedele ei vastata. Garantiitööd peaksID ammu tehtud olema, kolm kuud tagasi. Kätte ei saa kedagi. Oleme teadmatuses,” ütleb üks õnnetu elanik, kes ostis kodu BlueSky Haabersti elurajooni. See on nende viimati valminud projekt, kokku 28 maja. Need valmisid 2019. aastal ja edasi on eetris olnud vaikus.