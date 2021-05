Milles täpselt kahtlustatakse vabaks.ee'd ja selle juhte? Selgub, et kannatajaks võivad olla eelkõige investorid

"Tegevusloata tegutsemine valdkonnas, kus finantsinspektsiooni tegevusluba on nõutav, on kuritegu. Vabaks OÜ tegevus vajab finantsinspektsiooni hinnangul eelkõige krediidivahendaja, kuid teatud tingimustel ka investeerimisühingu tegevusluba," ütles finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer. "Vabaks OÜ ärimudeli näitel kannatavad tarbijatest vast rohkem isegi investorid, kellele luuakse justnagu kindlus, et neile loovutatakse teise samba pensioninõue, kuid see ei vasta tegelikkusele," lisas Tammer. Finantsinspektsioon on suhelnud Vabaks OÜ-ga ja juhtinud nende tähelepanu tegevusloa taotlemise vajadusele.