VIDEO | Milline on Eesti parim äriidee - hambapesukapslid, toodete Facebook või autolaadijate võrgustik?

"Investorid on meile öelnud, et Lexi.Marketiga lahendame vahelduseks ka reaalset probleemi," sõnab Lexi.Marketit arendava Brightspark OÜ juht Kari Maripuu.

Komeedi kombel tegutseval Mündil pole ette näidata sadade tuhandete eurode suurust ühisrahastuskampaaniat, aga neljapealine abiturientide firma on läbinud Ajujahi vältel vaat et suurima arengukõvera. Õpilasfirmana on nad igas Ajujahi etapis rabanud kohtunikke oma sihikindluse ning energiaga. Juba on ka esimesed kokkulepped saavutatud jaekettidega.

"Mündi kapslitel on praeguseks üle 1500 püsitellija, kes tahavad loovutada hambapastatuubid palju ökoloogilisema lahenduse kasuks," ütles ettevõtte juht Marilin Berg.