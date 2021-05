Kes on täna vahistatud vabaks.ee juht Marko Vaik? "Sõidan ringi liisitud autoga ja mu rahakotis peitub krediitkaart."

Täna avaldas Eesti Ekspress, et keskkriminaalpolitsei kahtlustab pensioniraha kiiresti kätte pakkuvat platvormi vabaks.ee tegevusloata majandustegevuses ja investeerimiskelmuses. Kes on aga platvormi juht Marko Vaik?

Vaik alustas ettevõtlusega 2018. aastal, mil astus ettevõtte Datame OÜ juhiks. 2019. aasta seisuga on selle ettevõtte müügitulu 32 265 eurot ning puhaskäive 11 625 eurot. Eesti Ekspress kirjutas 2018. aastal, et firma kavatseb teha revolutsiooni eestlaste andmeregistrites.

"Kuid see kõik puudus krediidiraportis. Põhjus on lihtne: laen ja liising ja krediitkaart on mul Swedbankist, too aga ei anna Creditinfole minu tegevuse kohta teavet, " rääkis mees kolm aastat tagasi.