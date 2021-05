Konkurendi müügivõtted pani telekomi vihastama: inimesi ei tohi kliendiks meelitada pealtnäha tasuta träni eest!

Tõenäoliselt ei tule paljudele üllatusena, kuivõrd pingeline konkurents käib telekomifirmade vahel klientide hoidmiseks või nende endale ülemeelitamises. Samal ajal kui Tele2 on juba mitu aastat tagasi nn müügikõned lõpetanud, pakub Elisa ületulevatele klientidele hinnalisi kingitusi - kingituse hinnaks on kliendile aga kaheaastane leping, mille varasem ülesütlemine toob kaasa selle, et klient peab kingituse jääkväärtuse kinni maksma. Nii teeb Elisa ületulevatele klientidele näiteks maikuus pakkumisi, kus just Tele2 või Telia kliendid saavad Elisasse tulles kaasa üle 400 euro maksva elektritõukeratta. Lihtsalt uue numbri avajatele selline pakkumine ei laiene.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kinnitab, et sedasorti pakkumine on seaduspärane, seda muidugi juhul kui klient on kõikidest "agadest" teadlik. "Üldiselt saame selgitada, et kui soodustingimuste kasutamise eelduseks seatakse kehtiv sideteenuse leping, siis lepingu esialgne sidusustähtaeg ei tohi ületada kahte aastat. Lisaks peab sideettevõtja teavitama tarbijat võimalusest sõlmida leping, mille maksimaalne kestus on üks aasta. Kui ettevõtja annab tarbijale selge ja arusaadava teabe lepingu tingimuste kohta, sh lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel makstavate tasude kohta, ning tarbija teeb selle põhjal teadliku otsuse, siis ei ole selliste pakkumiste tegemine keelatud. Küll aga ei tohi teenuse pakkuja kasutada kauplemisvõtet, kus kirjeldab kaupa tasuta vms samalaadse väljendiga jättes sellega eksliku mulje, kui lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tuleb tegelikult maksta asja jääkväärtus," ütles TTJA pressiesindaja Airi Ilisson.