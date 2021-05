Võimas avaldus kinnisvaramaastikul. Arendaja plaanib Tallinnasse rajada umbes 2000 uut üüripinda

Roose on varem aastaid juhtinud Tallinki hotelle ja restorane ning olnud Eesti hotellide ja restoranide liidu juht.

„Tallinna suunal toimub pidev ja aktiivne urbaniseerumine. Oleme ministuudiote üürimisega alustamist pikalt planeerinud. Usume, et hetkel veel lapsekingades ärisuund on saamas lähiaastatel väga perspektiivikaks, kus turu nõudlus antud toote vastu on tõusvas trendis," kommenteeris Retori Estate partner ja juhataja Reimo Metsküll. „Peame oluliseks, et stuudiokorterid asuksid kohas, kus on olemas hea bussi- ja rongiühendus keskustega. Oleme juba välja valinud potentsiaalseid kinnistuid, kuhu üüriresidentsidega edasi laieneda. Suures pildis plaanime jõuda esimeses järgus ca 2000 ühikuni, mida ühtse kaubamärgi all majandame ja haldame," lisas Metsküll.

Hetkel toimub kaubamärgi Hessnery Residentsid esimese üürimaja projekteerimine, hoonele on väljastatud ehitusluba, peatselt alustatakse ehituskonkursiga ja käesoleva aasta augustis planeeritakse algust teha selle ehitusega Tallinnas Nõmmel, aadressil Pärnu mnt. 453h. Hoone on projekteerinud Karisma Arhitektide büroost Martin Kinks, kelle portfoolios on näiteks ka Superministeeriumi projekteerimine.

Tegemist on mugavusele, kvaliteedile ja rohelisele mõttelaadile suunatud elamis- ja äripindadega. Esimesse majja on planeeritud 84 ca 18 m2 stuudiokorterit. Soklikorrusel paiknevad üldkasutatavad ruumid – hubane lounge-ala, restoran, spordisaal ja panipaigad. Kinnistul asub kõrghaljastusega park, kus saab loodust nautida ja tervisesporti harrastada.

„Hessnery Residentsid on parim näide rohepöördest kinnisvaraarenduses – ehituses kasutatavad materjalid on loodussõbralikud, hoonete juures on elektriautode laadimiskohad, kinnistul on ruumi linnaaedade rajamiseks, kus kasvatada maitsetaimi, kurki-tomateid ning katusel on päikesepark," loetles Metsküll.

Hessnery Residentsid ärisuunda Retori Estate kontsernis asub juhtima Peter Roose.