Peeter Koppel: kas piirangute kadumine toob kaasa inflatsiooni? Keskpangad pole selleks valmis

Lisame sellele veel eelmise aasta madala baasi ja keskpankade väga lahke rahapoliitika – majanduse sulgemine surus hindu pigem alla ning odavat likviidsust on külluses (ja tuleb juurde) ning inflatsioonisurve tekkimine ei ole üllatav. Küll aga on üllatus selle surve tugevus. Keskpanku ei paista see aga (veel) häirivat ning nende signaal on selge – tegemist ongi „kevadise vasika“ efektiga, mis jääb ajutiseks.

Aga, see ei pruugi teps mitte nii olla! Esiteks jah - valitsused on olnud lahked ning nõudluse poole „ära kukkumist“ jõuliselt kompenseerinud nii eraisikute kui ettevõtete tasandil. Pakkumise poolega on aga teised lood. Üha enam näib, et seda nii kiirelt korda ajada ei anna. Tarneahelate katkemine ja kaos seoses tööjõuga on ilmselt pikemaajalisem probleem. Ettevõtted kurdavad, et neil on tekkinud teatud kummalisevõitu tööjõupuudus. Ühest küljest on valitsuste poolt jagatud raha vähendanud (madalama palgaga töökohtadel) motivatsiooni töötada ning teisest küljest on mitmel pool koolide sulgemine hoidnud lapsevanemaid töölt eemal. Kuigi mõlemad efektid peaks olema ajutise iseloomuga, kurdetakse arenenud riikide ettevõtete poolt, et olukord on pingeline vaatamata eeldustele pinge vähenemiseks. Kohalik ettevõtja peaks viimase kümnendi kogemusest hästi teadma, et tööjõupuudus tekitab surve palkade kasvuks.

Seega näib, et ainuüksi need kaks asjaolu võivad tekitada püsivamat inflatsioonisurvet. Kuna inimaju kipub eeldama, et tulevik on mingi väikeste detailide võrra erinev versioon olevikust või isegi lähiminevikust, siis domineerib veel mõtteviis, et tervisekriisi raamidesse surumine tähendab olukorra normaliseerumist, kus inflatsioon ei ole probleem. Aga, kui ikkagi on? Siis peaks ju keskpangad hakkama oma senist lahkust koomale tõmbama?