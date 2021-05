Bauhof Foto: Argo Ingver

"Olukord on täiesti hull. Ma tahtsin vaid magamistoa parketti vahetada, aga ehitusfirmad ütlesid, et ootejärjekord on kaks kuud," räägib kodu värskendada soovinud tartlane Martin.



Ehituskauplused nendivad, et ka materjalide tarnega on hetkel keerulised lood.