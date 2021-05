OTSE | Seminar: eestlased võiksid investeerimise riskidest rohkem teada

„Kriisid on õpetanud inimestele seda, kui vajalik on säästude olemasolu. Sissetulekute ja teadlikkuse kasv on pannud eestlased säästma tänasel päeval pea sama suure osa oma sissetulekutest nagu muu Euroopagi, viimastel aastatel keskmiselt ligikaudu 10% sissetulekust" märkis Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar. Kahjuks domineerivad säästmise eesmärkide hulgas lühiajalised eesmärgid, pikaajalist säästmist, sealhulgas penisonipõlveks, on Raudsaare hinnangul jätkuvalt vähe.

Naisinvestorite eeskõneleja ja investori Kristi Saare sõnul vajab eestlaste finantskirjaoskus veel tugevat tõuget, kuid huvi säästmise ja investeerimise vastu on kasvanud temagi sõnul. „Kuigi nn peost suhu elavaid inimesi on Eestis veel palju, siis positiivne on see, et inimeste huvi säästmise ja investeerimise vastu kasvab. Kuid pelgalt huvist ei piisa, investeerida tuleb targalt, ennast ette valmistades ning kõiki riske teades," märkis Saare.

Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna juhi Mari Puusaag-Tamme sõnul on oluline enne investeerimisotsuse langetamist konsulteerida spetsialistiga ning kontrollida Finantsinspektsiooni kodulehelt, kas ettevõttel on olemas tegevusluba. „Kahjuks on mõned inimesed investeerinud või kasutanud tegevusloata ettevõtte teenuseid ning on hiljem rahast ilma jäänud. Raha tagasi saamise tõenäosus on sel juhul nullilähedane," märkis Puusaag-Tamm.

Pensionikeskuse juhatuse liikme Kristi Sisa sõnul on teisest sambast lahkuvad inimesed küsinud nende käest muuhulgas ka seda, kuhu oma septembris kätte saadavat teise samba raha investeerida. "Lisaks muudele küsimustele on uuritud investeerimisvõimaluste kohta," märkis Sisa.

Finantsinspektsioon ja Eesti Pank korraldavad täna, 28.05 kell 11, rahatarkuse veebiseminari pensionireformi teemadel. Seminaril räägivad investor Kristi Saare, Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna juht Mari Puusaag-Tamm, Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar ning Pensionikeskuse juhatuse liige Kristi Sisa.