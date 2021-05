Uskumatu lugu! Restoran lisas kliendi arvele täiendavalt pudeli avamise tasu

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametisse ( TTJA ) pöördus tarbija seoses juhtumiga, kus Tallinna toitlustusettevõte lisas väljastatud arvele juurde täiendava tasuna korgitasu ehk pudeli avamise tasu. Kuivõrd restoranid on äsja avatud ja saame jälle nautida väljas einestamist, annab TTJA vastusest teada ja kutsub ühtlasi üles arvele lisatud täiendavatest tasudest vajadusel ametit informeerima.

„TTJA on jätkuvalt seisukohal, et kaupleja poolt pudeli avamise ja joogi serveerimise käsitlemine eraldi lisateenusena, millest klient polnud eelnevalt teadlik, ning selle eest tasu küsimine on taunitav," selgitas TTJA kaubandustalituse juhataja Birgit Valgus.