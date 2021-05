Kuidas aru saada, kas võiksin minna IT-d õppima?

Videos tutvustab TalTechi äriinfotehnoloogia tudeng Tiina Tali IT-teaduskonda, õppekavu, millistes projektides on võimalik õppetöö jooksul osaleda, kes on meie tuntumad vilistlased või kui suured on IT-valdkonna palgad.

Kui sa ei ole veel päris kindel, kas IT sobib sulle, siis võib olla abi nendest küsimustest.

Kas sul on kirg tehnoloogia ja huvi selle vastu, kuidas asjad töötavad?

Kirg võib olla mis iganes, näiteks meeldib sulle kasutada oma mobiiltelefoni ja sotsiaalmeedias laike jagada. Võib-olla oled oma arvuti sisse piilunud või oskad isegi natuke programmeerida? No igal juhul ei jäta tehnoloogia sind külmaks.

Kas sulle meeldib luua uusi ja huvitavaid asju?

Tallinna Tehnikaülikoolis on igaühes peidus leiutaja! Oled võib-olla mõelnud, kuidas leiutada midagi uut, näiteks mänge, tarku asju, mobiiliäppe või hoopis midagi maailma muutvat? Meie tudengid saavad erinevate kursuste raames nii iseseisvalt kui ka meeskonnatööna mõelda välja asju ja lahendusi, mida enne ei ole olemas olnud. TalTechi tudengitele meeldib innovatiivne mõtlemine ja lahendada päriselu probleeme!

Kas sulle meeldib automatiseerida?

Poleks ju üldse paha mõte, kui arvuti konspekteeriks kõik loengus kõlanud laused? See tehnoloogia on juba loodud – see arendati välja meie keeletehnoloogide laboris ja näiteks Riigikogu liikmete sõnavõtud paneb nüüd kirja kõnetuvastussüsteem. Meie loovas digiriigis leiad aga kindlasti veel teemasid, mida on võimalik automatiseerida ja selle võrra inimestele raamatute lugemiseks vaba aega juurde tekitada.

Kas sulle meeldib uusi asju õppida? Ja kas sulle meeldib õppida ka 10–20 aasta pärast?

Tehnoloogia eriala valides pead teadma, et ainus kindel asi on siin muutus. Ja selleks on vaja end uute tehnoloogiate ja lähenemisviisidega pidevalt kursis hoida. Nii et see on põnev valdkond, kus kogu aeg midagi toimub ja arenguvõimalusi on väga palju.