Jaan Hendrik Murumets: oleme esimesed eestlased, kes saadavad midagi Kuu peale

Murumets ja mitmed tema kolleegid on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli elektroonika ja telekommunikatsiooni eriala. Murumetsa sõnul on elektroonika väga lai valdkond, kus on väga palju eri viise, kuidas end teostada. „Meie erialal saab luua lahendusi, mis jõuavad igale poole maailmas ja muudavad inimeste elu paremaks. Elektroonikainsenerina on sul võimalik olla innovatsiooni keskel ja luua tooteid, mis parandavad radikaalselt inimeste eluviisi ja heaolu,” kinnitas Murumets.

Ülikoolist palkas Murumets ka mitmeid kursusekaaslaseid endale tööle. „Elektroonikatööstuses on pidev tööjõupuudus, tublimad võetakse tööle otse ülikoolist. Olen isegi nii teinud, osalesin TalTechis praktikumis, kus oli teemaks, kes on elektroonikaga tegelenud. Paar inimest ütlesid, et on tegelenud tudengivormeliga ja hüüdsin kohe üle klassi, et kas tööle tahate tulla? Ja nad tulidki. Elektroonikatööstus on pidevas kasvamises, kuskilt peavad need inimesed tulema, kes muudavad maailma, ning tehnikaülikooli riistvara arenduse ja programmeerimise eriala annab selleks hea eelduse,” ütleb Murumets.