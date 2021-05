Teisest sambast väljumise juures on mitmeid huvitavaid aspekte. Kuidas vangid enda raha kätte saavad?

Teises sambas asuvale varale kohtutäiturid ligi ei saa, aga kui pangakonto on arestitud ja sinna laekub teisest sambast raha, siis juhtub nagu mistahes sinna laekuva rahaga, märkis Pensionikeskuse juht Kristi Sisa.

„Teisest sambast väljamakse saab teha vaid krediidiasutuse kontole," märkis ta viidates seadusele. "Revolutide, Wise'ide ja muude maksevahendajate kontodele ei saa raha kanda. Välismaistesse krediidiasutustesse saab raha kanda, kuid ka seal satub raha kohtutäiturite haardesse."

Kellegi teise nimele ei saa teisest sambast väljamakset teha.

Kõikvõimalike küsimuste seas, mille laviin on pensionikeskust tabanud, on ka kinnipidamisasutustes viibivate inimeste teema. Nende teisest sambast raha väljavõtmise avalduste osas pole seaduses erandit tehtud. Nende nimel saab raha väljavõtuavalduse esitada vangla direktor.

Finantsinspektsiooni ja Eesti Panga pensioniraha investeerimise seminaril rääkis Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar, et Eesti probleemiks pole mitte liiga palju hoiuseid, vaid vähene muu finantsvara. Kui keskmine hoius on 7500 eurot, siis mediaan on alla 2000 euro.

Eestis on säästumäär osaliselt seoses reisimispiirangute ja kriisiga kasvanud EL lähedase taseme juurde.

Kui inimestele meeldib lugeda kodu investeeringuks, siis see on vaieldav. Kui jagada inimesed rikkuse alusel viide gruppi, siis ainult kõige rikkamal viiendikul on märkimisväärselt muid varasid peale eluaseme.

Eesti naisinvestorite klubi juht Kristi Saare märkis, et Eestis pärsib investeerimist distsipliini puudumine, mitte niivõrd teadmiste puudus.

Enne investeerima asumist tee rahaasjadest ülevaade

Ta soovitas inimestel enne investeerima asumist teha enda rahaasjadest ülevaade ja need korda. Siis võiks luua meelerahufondi ning võimalusel kasutada näiteks tulumaksusoodustusega kolmandat sammast.

Ka teise samba fondi tasuks vaadata, kuid see ei tähenda, et sellega peaks midagi ette võtma.

"Kõik teise sambaga liitunud on juba investorid ja võivad teha endale pai," ütles Saare.