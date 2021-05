Tõnu Mertsina: pärast viis kvartalit kestnud langust pöördus ettevõtete müügitulu taas tõusule

Ettevõtetesektori käive suurenes vaatamata sellele, et töötatud tundide arv vähenes. See tõstis tunnitootlikkuse kasvu 11 protsendini. Viimati nägime nii kiiret tootlikkuse kasvu 2018. aasta viimases kvartalis. Positiivne on ka see, et tööjõukulud jäid mõõduka käibekasvu juures ligikaudu eelmise aasta sama kvartali tasemele, mis vähendas veidi tööjõukulude osakaalu ettevõtete käibes ja aitas kaasa sektori kogukasumi kasvule. Samas, kasumi osakaal käibes jätkas langust ning oli umbes samal tasemel, mida me nägime 2009. kriisiaasta kolmandas kvartalis, kui Eesti majandus suurima languse tegi. Tuleks aga arvestada, et ettevõtete majandusnäitajate kvartaliarvestus on esialgne ja see võib hiljem oluliselt muutuda.