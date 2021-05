Vabaks.ee omanik süüd ei tunnista. Teda nõustanud advokaadibüroo: me ei saa kontrollida, kas meie nõu kuulda võetakse

Marko Vaik i kaitsja Oliver Nääs teatas täna, et Vaik end reede hommikul toimunud ülekuulamisel süüdi ei tunnistanud. Vabaks.ee juht andis uurijale esialgsed ütlused, kirjutab ERR .

PwC Legal, advokaadibüroo, kes nõustas vabaks.ee tegijaid enne turule tulekut, põhjalikku kommentaari jagada ei soovi. Küll aga ütles PwC Legali Eesti juhtivpartner ning panganduse ja finantseerimise valdkonna juht Viljar Kähar, et nende ülesandeks on anda ettevõttele nõu, samas ei saa nad kontrollida ega tagada, kas ettevõte nõuandeid kuulda võtab ja nende järgi talitab.

Kähar lisas, et soovitab enne finantsteenusega turule tulemist põhjalikult analüüsida, kas konkreetne teenus vajab tegevusluba ning kooskõlastada oma tegevus finantsinspektsiooniga. Samas ei saanud Kähari advokaadi kutsesaladusele viidates vastata, kas portaalile seesugune soovitus anti või kas portaal ise seda tegi.

Ärilehele teadaolevalt kasutas vabaks.ee esialgu LHV arvelduskontot, kuid mõnda aega tagasi vahetus see Leedu makselahenduse pakkuja Paysera arvelduskonto vastu. LHV keeldus teemat Ärilehele kommenteerimast, öeldes, et kliendisuhted on pangasaladus.