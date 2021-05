Goldman Sachs: Bitcoin on omaette varaklass. Krüptomaailm on nagu internetibuumi ajastu kordus

USA suur investeerimispank Goldman Sachs teatas, et aeg on hakata Bitcoini tõsisemalt suhtuma, mistõttu see nimetati eraldi varaklassiks.

Goldman Sachsi digivarade üleilmne juht Mathew McDermott avalas analüüsi, mille kohaselt peetakse Bitcoini nüüd investeeritavaks varaks.

2021. aastal sarnaneb Bitcoin internetibuumi ajastuga, kus paljulubavad tehnoloogilised lahendused muutusid tavakasutatavaks.

Kuigi Bitcoin on alles juurutamisfaasis, muudavad mistahes regulaatorite sekkumised krüptoraha turgu. Erinevalt aktsiatest on krüptovarade omapäraks kõrge volatiilsus. Kuigi Bitcoini võrreldakse digitaalse kullaga, on krüptoraha siiski riskivõtmise vara.

Goldman Sachsi analüüsi kohaselt ei peaks investorid Bitcoini kohta küsima, et misasi see on, vaid püüdma aru saada tehnoloogiast ning sellest, kuidas sellele varale ligi pääseda. Bitcoin riski-tulu suhe pakub investori portfelli lisaväärtust, kirjutab Securities.io.