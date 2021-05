Nõuanne abiturientidele: miks õppida infotehnoloogiat TalTechi IT-teaduskonnas?

See oli aga keskkoolis matemaatikaga maadelnud noorele suur eneseületus. Ta lõpetas TalTechi Infotehnoloogia Kolledži IT-süsteemide arenduse õppekava, mis on praegu TalTechi kõige populaarsem eriala. Nüüd on tema sõnum selge: „Iga päeva tuleb võtta uue võimalusena. Kui sa midagi teed, tee kirega ja ära lase laiskusel endast võitu saada, siis saabuvad ka tulemused!”

IT Kolledž andis Kristelile väga palju: näitas erinevaid IT-maailma võimalusi ja tutvustas selle valdkonna erinevaid rolle. Lisaks andis see palju kogemusi, tutvuseid ja tulevasi kolleege Testliosse. IT Kolledžis õppides leidis ta oma tugevused ja juhib nüüd edukat ettevõtet.

Kristel Kruustük rääkis, et kui ta uuesti ülikooli astuks, siis ta analüüsiks ja teeks rohkem eeltööd nende võimaluste kohta, mida maailmal on pakkuda. Tema soovitus praegustele gümnaasiumi lõpetajatele on: „Tehke rohkem eeltööd, rääkige valdkonna spetsialistidega ja küll te selle õige tee enda jaoks leiate!”

Vaata lähemalt videost.