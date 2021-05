Pandeemia käivitas loovuse, Kuldmuna konkursile esitati ligi 1000 tööd

“Suur tööde arv pärast keerulist aastat oli tõeliseks üllatuseks ka korraldajatele. Eriti hea meel on esmakordsete esitajate üle, kes konkursi enda jaoks leidnud. Samuti selle üle, et uued kategooriad nagu sotsiaalmeedia postitus või logomärk on omaks võetud ja said rohkelt avaldusi. Žüriid ootab ees põnev periood ning soovin neile selleks palju jõudu. Kõige olulisem on aga see, et 1. juulil on meil kõigil võimalus päriselt kokku tulla! Eelmise aasta pidu jäi pidamata, teeme selle kuhjaga tasa Põhjala tehases, kus ootab meid äraütlemata mõnus olemine auhindamise ja peoga,” kommenteeris TULI tegevjuht Anniken Haldna.