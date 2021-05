Üks võimsamaid lauaarvuteid läbi aegade – uus iMac

„M1 kiip sisaldab kõiki olulisi elemente, mida ühes arvutis vaja läheb: kesk- ja graafikaprotsessorid, mälu, närvimootor, pildisignaali protsessor, pordikontroller ja palju muud. Selline ühine lahendus võimaldas iMaci lauaarvutite kujundust täielikult uuendada. Tänu M1 kiibile pole need mitte ainult palju kiiremad, vaid ka palju õhemad, nii et nad näevad muljet avaldavad välja igas kodus või töölaual,” sõnas Apple’i sertifitseeritud müügiinsener Andrej Michailov.



iMaci lauaarvutite erinevad mudelid sobivad väga hästi koduarvutiteks peredele ja koolilastele, samuti on see ideaalne valik professionaalidele, aga ka igaühele, kes vajab ja hindab kõrgkvaliteetset ja suurt arvutiekraani. Arvutimängude fännid oskavad kindlasti hinnata ka arvuti kiirust ja ülimalt kvaliteetset graafikat. Erk ja värvikirev ekraan võimaldab vaadata kõige kvaliteetsemaid filme ja töödelda ülima täpsusega fotosid. Uuendatud on ka kõlareid, mikrofone ja esikaamerat, et virtuaalset kohtumised ning kõned veelgi sujuvamalt toimuda saaksid.

Eksklusiivne värviküllane disain ja sobivad aksessuaarid

Suurim muutus on ka kõige silmapaistvam, sest uut iMaci lauaarvutit on võimalik soetada seitsmes eri värvitoonis. 24-tolline nelja pordiga arvuti on nüüd saadaval sinise, rohelise, roosa, halli, kollase, oranži ja lillana. Kahe pordiga mudel on saadaval neljas värvitoonis: sinine, roheline, roosa ja hall. Värvi ei muudetud mitte ainult arvuti korpuse, vaid ka kaasasolevate tarvikute – Magic Keyboard, Magic Trackpad ja Magic Mouse – puhul. Seetõttu sobivad kõik vajalikud vahendid omavahel ideaalselt kokku.



Esimest korda on iMaci klaviatuuril ka Touch ID tuvastussüsteem, seadme avamise, ostude ja allalaadimiste funktsioon. Klaviatuuri on täiendatud ka uute nuppudega Spotlight, Dictation, Do Not Disturb ja Emoji.