Eestis Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts sõnab, et maikuus on karudel jooksuaeg ning toimub perelõhkumine ehk möödunud aasta pojad aetakse ema juurest ära. See aga tähendab, et on tavapärasest suurem oht uitava karu otsa põrgata. Mida aga teha, kui karu käib suvilas toitu otsimas või kohtad suurt metslooma hoopis matkarajal?