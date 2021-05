KUULA | Ehituspoe juht: hinna- ja tarneprobleemide kõrval on muutunud kriitiliseks ka tööjõupuudus

Majandusaruande seekordses saates räägib ehituspoodide keti Decora juhataja Eike Tubli-Müür, kuidas mõjutab nende poeketti ehituskaupade järsk hinnatõus ja tarneprobleemid.

"Täna nägi üks villatarne välja selline, et kui Tallinna kauplusesse tuli üks rekkatäis klaasvilla, siis see laaditi küll korraks maha, aga kaup on tegelikult juba ette ära müüdud ja see läheb kohe ostjale edasi.

Kui täna tavaklient arvab, et ta läheb poodi ja ostab endale sealt majaehituseks vajalikku villa või vahtplasti, siis seda tuleb ikka väga pikalt ette planeerida.

Tubli-Müür ütleb, et ta on ehitusmaterjalide müügiga tegelenud aastaid ning tänane olukord on unikaalne - eriti just tarnete venimine kuudepikkuseks. "Minu nägemus põhjustest on see, et tõenäoliselt said seni hästitoiminud kaubanduskanalid eelmisel aastal väga järsult kannatada nõudluse languse tõttu. See omakorda viis Kesk-Euroopas paljude ettevõtete sulgemiseni. Taastumine on olnud ka riigiti ebavõrdne ja tavapärased tarneahelad niisamuti. See toobki materjalide defitsiitsuse. Muidugi mängib rolli ka see, et Kesk-Euroopa riigid ja USA, Kanada on valmis maksma meist palju kõrgemat hinda toodete eest, siis tootjad eelistavadki müüa sinna, kust nad saavad paremat hinda küsida. Meile antaksegi siis n-ö jao pärast."

Tubli-Müür ütleb, et ehitusturu mõttes on olukord eriti keeruline pooleliolevate arenduste puhul, kus arvutused on tehtud hoopis teistsuguste materjalihindade põhjal ning näiteks korterite puhul on need tihti ka juba ette ära müüdud. "Täna on neil ikka väga-väga keeruline."

Lisaks toob ta välja valusa murekoha seoses pideva töötajate puudusega ning kirjeldab avameelselt tööotsijate kummalist ja lugupidamatut käitumist.