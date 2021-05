Vabaks.ee skandaal võib kiirendada inspektsioonile olulise loa taasandmist

"Luba peab neil olema sellepärast, et nad vahendavad krediiti. Vabaks OÜ viib kokku krediidiandja ja tarbijast isiku, kes seda krediiti soovib saada. See tegevus on täna Eestis reguleeritud ja toodud finantsjärelevalve alla. Kui isik osutab teenust, mis ei vasta seaduse nõuetele, siis tegu on kuriteoga," selgitas FI juhatuse liige Siim Tammer.