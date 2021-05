SEB nädalakommentaar: Majanduslangus juba läbi?

Oluline majandusnäitaja, kus aga esimeses kvartalis kasvu näha polnud, oli ettevõtlussektori investeeringud. Võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga, kahanesid need 3%. Samas annab see number tegeliku olukorraga võrreldes pisut eksitava pildi. Nimelt oli languse põhjuseks ennekõike investeerimismahu vähenemine energeetikasektoris. Seevastu töötlevas tööstuses tegutsevad ettevõtted tegid põhivarainvesteeringuid mullusest kolmandiku võrra enam – eriti jõuliselt just puidutööstuses. Investeeringute struktuuri poolel võiks muidugi näha veidi teistsuguseid numbreid – kasvasid investeeringud ehitistesse ja transpordivahenditesse, ent langes ülejäänud tehnoloogia, sealhulgas IT varade soetamine.

On tore teada, et Eesti ettevõtetel läks esimeses kvartalis kardetust paremini, ent alati on põnevam küsimus see, mida on oodata järgnevatel kuudel ja aastalt tervikuna. Vähemalt ettevõtete enda hinnang sellele on aina optimistlikum. Ettevõtete kindlustundeindikaator tegi maikuus järsu hüppe ülespoole ja ületab nüüd kriisieelset taset kõigis majandussektorites, kus seda mõõdetakse. Nende ettevõtjate jaoks, kes oma äri käekäiku taolises optimistlikus visioonis sugugi ära ei tunne, on võtmetähtsusega näitajaks vaktsineerituse määr, seda nii Eestis kui meie olulistes partnerriikides. Viimase seisuga oli vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud Eestis ligi 35% elanikkonnast. Meiega sarnasel tasemel on elanikkonna immuniseerimine Rootsis, umbes 25% tasemega jääb maha veel Läti, ent Soomes küündib see näit juba kaugelt üle 40%. See lubab loota, et vähemalt suve teisel poolel, hakkab normaalsus taastuma ka turismi- ja meelelahutusettevõtjate jaoks.