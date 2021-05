Mees sõi seeni, nägi hallutsinatsioone ning sai seeläbi miljardäriks

Neuroteadlane selgitas uurimistööd, milles järjestati 20 narkootikumi võttes arvesse nende kahjulikkust inimesele. Esimesel kohal oli alkohol, kuid see polnud asi, mis Angermayerit üllatas. Teda pani imestama see, kui ta nägi, et nimekirjas oli viimasel kohal psilotsübiin ehk needsamad “võluseened”, mis on tolle uuringu kohaselt tõhus ravi raske depressiooni korral.

Sellest ajast peale on Christian kirjeldanud esimest kogemust seentega kui "elu muutvat". Ta ütles, et see on kõige sisukam asi, mida ta kogu oma elu jooksul kogenud on. “Reis” pakkus talle sügavat sissevaadet oma elule ning pärast kogemust väitis ta, et mõistab lõpuks bitcoin-i.