Sutt: Eesti võiks vedada kosmoseliikluse korraldamist

Minister Suti sõnul on kosmos muutunud ettevõtetele üha kättesaadavamaks, mistõttu on kosmosetööstuses viimastel aastatel suured arengud toimunud ning seda on märgata ka Eestis. Sellest tulenevalt on ka kosmoseliikluse korraldamine muutunud üha olulisemaks valdkonnaks, milles Eesti tänu oma digiriigi kogemusele on üheks eestvedajaks. „Kosmosevõidujooksu algusest saati on avakosmosesse saadetud umbes 600 raketti, mis on välja lasknud 9600 satelliiti, millest vaid kolmandik töötab tänase päevani. Kasvav hulk kosmoseprügi toob endaga kaasa suurema kokkupõrkeohu, mistõttu tuleb kosmoseliiklust üha enam reguleerida“, lausus Sutt.