Muusik praegusest olukorrast: esinemisi küsitakse augustisse. Ürituste formaat on muutunud

Praegu, kevadel toimuvad ainult mõned sooloesinemised välitingimustes erinevate tähtpäevade puhul. Aga tellitakse ülivähe ning bändi (Svjata Vatra) üldse mitte. Ka ürituste formaat on muutunud: need toimuvad kas väljas hajutatult või digitaalselt. Minul on tekkinud üldse uus formaat: katusekontserdid. Kuna elan Kadriorus ja meie majal on katuseterrass, siis hakkasin juba eelmisel kevadel koroona-ajal seal mängima. Rahvas tuli akendele ja rõdudele, plaksutas ja tellis soovilugusid. Sellest sai alguse koostöö naabermajas elava muusiku Jaak Sooäärega. Nüüd on meil pundis ka minu tütar Rute ning meie ansambli nimi ongi Kadrioru katusetrio. Sel suvel tuleb meil juba 3 esinemist koos! Aga see katusel mängimine ongi kõige eredam emotsioon - see inimeste rõõm ja tänu, kui nad keset päeva või õhtul elavat muusikat kuulevad. Olen saanud ka Facebookis tänusõnu!

Selleks suveks küsitakse esinemisi pigem augustisse ning enamasti kohalike omavalitsuste poolt. Mõned on öelnud, et sel suvel kohalikud omavalitsused avalikke sündmusi ei teegi. Firmade osas on aga vaikus, mõned erapeod toimuvad. Eestis on küll mõned festivalid kokku lepitud, aga lõplikku seisu keegi ei tea. Kõik välisasjad on sel aastal tühistatud. Hetkel ei oskagi võrrelda, kas seis on parem või halvem kui eelmisel aastal - esinemiste põhjal ei saa veel öelda. Aga inimeste suhtumises on näha vähem hirmu ja suuremat usku, et sündmused ikka toimuvad. Meie ka loodame, et tuleb parem suvi ja edasi ka sügis-talv!