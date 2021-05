Pandeemia järeldused: Eesti vajab oma vaktsiinitehast ja geeniinfo kasutamist riskigruppide puhul

Kui kogu elanikkonna geenide analüüs jääb esialgu kättesaamatuks, tuleks võtta geeniproovid ning sekveneerida COVID-19 patsiendid, kes olid haiglas (ja pole veel geenidoonorid). Nende andmete alusel on võimalik analüüsida geenide seost COVID-19 raske põdemisega. Võimalusel tuleks sekveneerida ka need, kes põdesid haigust kergelt või vaatamata kokkupuutele nakkusallikaga ei haigestunud. - See eeldab samuti uute proovide kogumist ning olemasolevate proovide sekveneerimist. Tekkivad teadmised on abiks järgmise koroonalaine või võimaliku uue tervisekriisiga toime tulemisel. Kui vaktsineerimine edeneb ja selle tulemusel tekkinud antikehade hulka hakatakse mõõtma, oleks vaja sekveneerida need inimesed, kelle antikehade tiiter on kõrge; need, kelle antikehade tiiter kestab kaua, ning lisaks ka need, kelle antikehade tiiter on madal ja kestab lühikest aega.