FOTOD | Kerkimas on üks Tallinna kallimaid projekte, kus kortereid veel lademetes saada

Kalaranna tn 8 asuvale kinnistule valmib käimasoleva ehitusetapi käigus 8 maja, hooneid ühendav linnaväljak ning Kalaranna pargiala. Samuti korrastatakse sadama- ning rannaala, kus suuresti säilib olemasolev looduskeskkond. Kvartal on planeeritud autovaba linnaruumina, kus parkimine on täielikult maa all.

„Mitmekülgne ja arhitektuuriliselt linnaruumi rikastav Kalaranna Kvartal on kahtlemata üks oodatuimaid linnakvartaleid, mis esmakordselt avab südalinnas dialoogi mere ja linna vahel," sõnas Pro Kapitali tegevjuht Paolo Michelozzi. Tema sõnul kujuneb mereäärsest linnakvartalist tänu oma asukohale oluline lõimpunkt nii elanikele kui külastajatele ning seda näitab ka jätkuvalt kõrge huvi nii kvartali kodude kui äripindade vastu. Tänaseks on müüdud või broneeritud üle 80% 240-st korterist, mis käimasoleva ehitusetapiga valmivad. Samuti teavitas ettevõte hiljuti, et on allkirjastanud eelmüügilepingu kõigile kvartali äripindadele.

„Kalaranna Kvartali ehitustööd on suures osas langenud koroonapandeemia perioodile, mis on seadnud meile ehitajatena küllaltki nõudlikud tingimused tööde korraldamisel ja ka tänavu eriti tugevalt esile kerkinud raskustes materjalide tarnetes," kommenteeris ehitustegevust Nordecon AS juhatuse liige Priit Luman. Tegemist on väga mahuka projektiga ja Lumani sõnul töötab Kalaranna Kvartali ehitusel igapäevaselt suur meeskond. „Meil on väga hea meel, et saame tänastes tingimustes meie ehitusmeeskonnale korraldada peaaegu traditsioonilise sarikapeo," lisas Luman.

Ligi dekaadi jagu küpsenud Kalaranna Kvartal on sündinud koostöös arhitektidega Mihkel Tüür ja Ott Kadarik (Kadarik Tüür Arhitektid) ning maastikuarhitektideks on Maarja Tüür ja Kerttu Kõll (Sfäär Planeeringud). Kodude sisearhitektiks on Galina Burnakova.