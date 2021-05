Gamestopi aktsia ümber toimunu tekitab jätkuvalt ebatavalisi finantsolukordi

Sellest summast umbes 6 miljardit dollarit kasutatakse iga-aastaste tegevuskulude katmiseks. Ülejäänud miljard dollarit paigutati Ensign’i hallatavasse investeerimisportfelli. Alates 1997. aastast, mil asutati Ensign, on fondi väärtus kasvanud 12 miljardilt dollarilt 100 miljardini. Kui nüüd tulla GameStopi aktsiate juurde tagasi, siis ka sellest hullumeelsusest väljus fond suure võiduga.

Ensign läks kaasa ka Tesla aktsiate hullusega. Viimase aasta jooksul suurendas Ensign oma osalust Teslas 3500% võrra ning omas seega 467 000 aktsiat. Eelmise aasta viimases kvartalis suurendati osalust veel 39% võrra, mis tegi kokku 650 000 aktsiat. Ensign’i osalus Teslas on suuruselt viieteistkümnes – märtsi lõpu seisuga oli osaluse väärtus 433 miljonit.

Lisaks on Ensign’il 2 miljardi dollari suurune osalus nii Apple’is kui ka Microsoftis ning üle miljardi dollari suurune osalus Amazonis ja Alphabet’is (Ameerika päritolu rahvusvaheline konglomeraat - toim.).

Ensign, kes on Mormoni kiriku käepikendus, on tehniliselt mittetulundusühing. Mittetulundusühingud on USA-s vabastatud sissetulekutelt maksude tasumisest, usulisi rühmitusi peetakse seal mittetulundusühinguteks. Erandite juurde käivad siiski ka nõuded – usuorganisatsioon Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik peab tegutsema eranditult religioossetel, hariduslikel või muudel heategevuslikel eesmärkidel.