Eestlane üritas Facebookis müüa levinud aiatööriista, kuid kuulutus võeti maha: relvi ei tohi müüa!

"Otsustasin müüa maha enda asjatult seisva elektrilise murutrimmeri ja mõistagi Facebooki grupis. Endalegi üllatuseks sain teate, et on tekkinud vastuolu reegliga, mis keelab relvade müügi," kurdab levinud tööriista müüa üritanud mees.

Tõepoolest, murutrimmerit on mujal maailmas relvana kasutatud. 2011. aastal tappis USAs Illinois osariigis üks mees sellega enda isa - ta lihtsalt peksis ohvri murutrimmeriga surnuks. Mõrvar kuulutati süüdimatuks ning mõisteti kuni 60 aastaks sundravile. Kas just taolise juhtumi kordumist Facebook kartiski?

Sel juhul võiks keelata ka näiteks nutitelefonide müügi. Pilvelõhkuja katuselt alla visatud nutitelefon võib olla päris ohtlik! Samuti on relvana võimalik kasutada serviise: tänavu aprillis tapeti Suurbritannias Grimsbys mees, pussitades teda korduvalt kahvliga pähe. Rääkimata erinevatest vaiadest, telliskividest või muudest ehitusmaterjalidest, mis oleks mõrvarelvana trimmeritest ning kahvlitest tunduvalt kiiremad ja efektiivsemad.

Trimmerit müüa soovinud eestlane aga palus Facebookil kuulutus üle vaadata ning täpsustada, millise relvaga murutrimmeri näol ikkagi tegemist on. Ta ei täpsustanud, kas Facebook on seda talle praeguseks lähemalt selgitanud. "Jääb aga üks küsimus: kui veidrasse maailma me oleme jõudmas või juba jõudnud?" küsib ta.