Paxfuli üks asutajatest ütleb. Et on huvitav vaadata, mis täna krüptomaailmas toimub. Ta ütleb, et lühiajaliselt on hind volatiilne, aga pikaajaliselt see alati tõuseb üles. „Mina ikka ostan. Hoian. Kui vaja, siis müün," kirjeldab ta enda käitumist.

Krüptoraha on mõjutanud muuhulgas info, et see on kahjulik keskkonnale. Hiina keelustab selle juba väga mitmendat korda, kuid Schaback räägib hoopis Fiat maailmast, mille keskmes on keskpangad ja valuutad.

Mida raha printimine kaasa toob? Kui palju hakkab maksma üks bitcoin ning kas ta kardab Elon Muski säutse?